В подмосковном СНТ нашли два трупа

«МК»: в подмосковном СНТ «Меланжист» в Орехово-Зуевском районе нашли два трупа

В подмосковном СНТ после разборки обнаружили трупы двоих мужчин. Об этом сообшает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Как стало известно журналистам, трупы мужчин с огнестрельными ранениями нашли в одном из домов, расположенном в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Орехово-Зуевском районе. Выяснилось, что стрельба произошла в СНТ «Меланжист».

По словам авторов, погибшими оказались Александр Щедрин и мужчина по фамилии Зыков. «По предварительной версии, все произошло после обильных возлияний, но у конфликта была амурная подоплека», — отметили журналисты. Источники рассказали, что к погибшему Александру пришла подруга, которую выслеживал бывший супруг.

Считается, что прибывший на место неизвестный мужчина устроил разборку, которая закончилась смертью двух человек. По данным «МК: срочные новости», убийца уже задержан.

21 октября в Севастополе задержали местного жителя, которого обвиняют в причинении телесных повреждений своей бывшей сожительнице. По информации следствия, во время ссоры мужчина ударил девушку бутылкой по голове, а потом нанес несколько ударов ногами.