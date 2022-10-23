Глава Минфина заявил о необходимости ужесточить регулирование оборота табака

Глава Минфина Силуанов заявил о необходимости ужесточить регулирование табачного рынка

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о недостаточном регулировании табачного рынка в стране. Его слова в воскресенье, 23 октября, приводит РБК.

Министр считает, что для оборота табака необходимо ввести такую же жесткую систему контроля, как на рынке алкоголя. «Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных границ, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем на спиртное, а возможностей контроля меньше», — отметил Силуанов.

Он уточнил, система прослеживаемости, контроль за производством и перемещением товаров, а также ответственность за нарушения для табачной продукции должны быть такие же, как для спиртных напитков. «В табаке все по-другому. Да и должной ответственности за нарушения нет. Марка есть, а толку нет», — сказал глава Минфина.

Силуанов также напомнил о законопроекте, который ведомство подготовило ранее. Он предполагает введение лицензирования для производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, а также обязывает производителей регистрировать основное оборудование.

В марте член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в разговоре с «Лентой.ру» отмечал, что существенного сокращения производства сигарет вряд ли стоит ожидать, поскольку оставшиеся на рынке компании смогут восполнить дефицит.