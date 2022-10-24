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10:53, 24 октября 2022Путешествия

Еще одна крупная российская авиакомпания возобновит рейсы в Турцию

«Коммерсантъ»: авиакомпания «Победа» планирует возобновить рейсы в Турцию с 23 декабря

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Еще одна крупная российская авиакомпания — «Победа» — рассчитывает возобновить рейсы в Турцию с декабря 2022 года. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации источника в Минтрансе, авиаперевозчик на прошлой неделе уведомил Росавиацию о возращении допуска на регулярные полеты в Анталью. Рейсы планируется запустить с 23 декабря из столичного аэропорта Шереметьево на ежедневной основе на бортах, принадлежащих компании «ВТБ Лизинг».

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По данным собеседника издания, также в компании обсуждается возможность начать выполнять рейсы в Стамбул, однако окончательное решение пока не принято. По мнению экспертов, загрузить самолеты «Победа» помогут новогодние каникулы, конкуренция с авиакомпанией «Россия» и туристы, которые приобрели недвижимость в Турции.

Ранее в октябре российская тревел-блогера Саша Коновалова, отправившаяся в Турцию, раскрыла способ вычислить отель «для русских» по пляжу. По ее словам, если прогуляться по побережью в семь-восемь утра, можно заметить, что в некоторых отелях лежаки уже заняты полотенцами. Она назвала это привычкой россиян.

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Валентина Процкова
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