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14:38, 24 октября 2022Силовые структуры

Россиянин попытался сжечь девушку друга за роман с женатым мужчиной

В Дагестане россиянин пытался сжечь девушку, но у него не сработала зажигалка

Кадр: видео Telegram-канал Mash Gor

В Республике Дагестан россиянин попытался сжечь девушку за роман с его женатым другом. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, злоумышленник напал на 28-летнюю жительницу Бабаюртовского района в ее доме. Когда жертва нападения открыла дверь, нападавший облил ее горючей жидкостью и попытался поджечь, но зажигалка не сработала. Осознав, что сжечь цель не выйдет, мужчина удалился. После обращения жертвы нападения в правоохранительные органы подозреваемого задержали.

20 октября сообщалось, что под Курском вышедшего из колонии 50-летнего россиянина осудят за поджог знакомого из чувства ревности.

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Владимир Седов
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