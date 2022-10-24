Россиянин попытался сжечь девушку друга за роман с женатым мужчиной

В Дагестане россиянин пытался сжечь девушку, но у него не сработала зажигалка

В Республике Дагестан россиянин попытался сжечь девушку за роман с его женатым другом. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, злоумышленник напал на 28-летнюю жительницу Бабаюртовского района в ее доме. Когда жертва нападения открыла дверь, нападавший облил ее горючей жидкостью и попытался поджечь, но зажигалка не сработала. Осознав, что сжечь цель не выйдет, мужчина удалился. После обращения жертвы нападения в правоохранительные органы подозреваемого задержали.

20 октября сообщалось, что под Курском вышедшего из колонии 50-летнего россиянина осудят за поджог знакомого из чувства ревности.