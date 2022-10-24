Защита осужденного в России американца попросила не лишать его свободы

Адвокат осужденного в Воронеже гражданина США Гилмана попросил не лишать его свободы

Адвокат 28-летнего гражданина США Роберта Гилмана, осужденного на 4,5 года колонии за нападение на российского полицейского, подал апелляционную жалобу. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального районного суда Воронежа.

Защита попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

4 октября американца признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, вечером 17 января Гилмана в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда Сухум — Москва за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД.

Первоначально американец отказывался от дачи показаний и не признавал вину в нападении на полицейского. Он заявлял, что почувствовал себя плохо в поезде, потерял сознание, а очнулся уже в воронежском отделе полиции. Его задержали 24 января, на следующий день арестовали. На слушаниях 23 мая подсудимый признал вину в применении насилия к представителю власти.