ФСБ задержала главу одного из районов в Новосибирской области за мошенничество

Под Новосибирском ФСБ задержала главу Сузунского района по делу о крупном мошенничестве

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает «НГС Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Утром в понедельник силовики провели обыски у чиновницы и ее мужа, после чего их доставили в управление Следственного комитета России (СКР) для проведения следственных действий.

Задержание может быть связано с фиктивным трудоустройством супруга Некрасовой в муниципальные организации района, уточняет РБК. Мужчина фактически не работал, однако получал зарплату. Сумма хищения составила около миллиона рублей.

Лилия Некрасова возглавляет Сузунский район с 24 ноября 2017 года. До этого в течение шести лет она работала в должности замглавы этого района.