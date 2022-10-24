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00:37, 25 октября 2022Бывший СССР

Зеленского попросили заблокировать украинское СМИ

Украинцы попросили президента Зеленского заблокировать издание «Страна.ua»

Фото: Serg Glovny / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию с требованием заблокировать и полностью прекратить сотрудничество госорганов с изданием «Страна.ua». Об этом сообщает ТАСС.

Петиция, которая была размещена на сайте украинского лидера, набрала количество голосов, необходимое для рассмотрения президентом. «Обеспечить надлежащее блокирование и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием strana.ua», — говорит автор документа.

Автор требований напомнил, что 16 февраля своим указом Зеленский ввел санкции против этого интернет-ресурса, однако решение президента выполняется не всеми провайдерами. Петиция была зарегистрирована 28 сентября и набрала более 25 тысяч голосов.

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перевести украинский язык на латинский алфавит. Ее авторы не назвали конкретных причин для этого, но заявили, что их достаточно.

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Екатерина Подвигина
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