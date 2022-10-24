Стало известно об обстреле автомобиля с мирными жителями в Херсонской области

Минздрав Херсонской области: украинские диверсанты обстреляли автомобиль с гражданскими

В Херсонской области обстреляли автомобиль с мирными жителями. Как сообщил региональный Минздрав в своем Telegram, это сделала украинская диверсионно-разведывательная группа.

«Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими», — говорится в сообщении. В результате произошедшего один человек погиб. Еще двое получили ранения, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в одну из больниц региона.

Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен на линии фронта в Херсонской области.