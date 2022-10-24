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08:55, 24 октября 2022Россия

В Херсонской области сообщили о пленении украинских диверсантов

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о пленении диверсантов ВСУ на линии фронта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен на линии фронта в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Ранее власти региона сообщили о ходе атаки украинских войск. Отмечается, ВСУ не смогли пробить линию обороны, поскольку союзные силы отражают все удары.

До этого Херсонская администрация призвала жителей покинуть город. Уточняется, что такой шаг был предпринят из-за высокой угрозы обстрела населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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