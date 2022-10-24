Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:48, 24 октября 2022Экономика

Клиентов одного банка в России предупредили о прекращении действия карт

«Икано банк» предупредил клиентов о прекращении действия карт

Фото: Nick Pampoukidis / Unsplash

Карты «Икано банка» прекратят свое действие в России, предупредила клиентов кредитная организация.

Тем, у кого есть задолженность по картам, предлагается погасить ее до 15 ноября. Еще один вариант — воспользоваться предложением по рефинансированию от «Кредит Европа банка». Карты перестанут работать 26 декабря.

Банк был основан группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), группа имеет общих акционеров со шведской IKEA. В России с 2006 года кредитная организация предлагала продукты для покупателей этой сети, а также торговых центров МЕГА.

В июне «Коммерсантъ» сообщал, что «Кредит Европа банк» может стать новым владельцем «Икано банка». По итогам прошлого года банк был убыточен — 327,9 миллиона рублей. Кредитование клиентов магазинов было его основной целью. IKEA приняла решение прекратить полноценную работу в России еще в начале марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»
В Кремле пообещали бороться с конфискацией активов в пользу Украины
Раскрыты подробности второго сезона «Дома Дракона»
Близ Курской АЭС усилили меры безопасности
Назван победитель конкурса на лучшую нелепую стрижку из 1990-х годов
Кремль подтвердил присвоение Путиным звания Героя России морпеху Струне
Европейскому рынку акций предсказали рекордный обвал
Девочка похитила у бабушки сбережения и раздала их одноклассникам
В подъездах жилых домов в Москве установят постаматы
Кремль ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.