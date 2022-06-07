IKEA нашла покупателя на часть бизнеса в России

IKEA решила продать свой Икано банк российскому Кредит Европа банку

Шведская группа IKEA, которая приняла решение уйти из России после начала спецоперации на Украине, решила продать часть своих активов в стране. Речь идет об Икано банке, основанном группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), пишет «Коммерсантъ»

Покупатель уже найден — им станет российский Кредит Европа банк, утверждают собеседники издания, близкие к этому кредитному учреждению. Они поясняют, что на бизнес были и независимые претенденты, но Ikano group предпочла сделку с российской дочерней компанией своего партнера. Документы на согласование в Центральный банк уже поданы, сделка должна быть закрыта до конца июля.

Основной целью основанного в 2013 году банка было кредитование покупателей магазинов IKEA и МЕГА (для последних банк выпускает карты). По размеру активов на начало года он занимал 208-е место, по размеру собственного капитала — 237-е. По итогам прошлого года банк был убыточен — 327,9 миллиона рублей.

По словам директора департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергея Звенигородского, «Икано банк» как кэптивный банк (то есть созданный компанией для обслуживания собственных интересов) имеет узкую клиентскую базу и низкую маржинальность — поэтому решиться покупать его может только родственное юрлицо.

IKEA приняла решение прекратить полноценную работу в России еще в начале марта. Компания управляет в стране 17 гипермаркетами, продажи в них остановились, как и импорт, экспорт, производство. IKEA обещала, что поможет сотрудникам сохранить доход и занятость в ближайшем будущем, но срок возобновления продаж не называла. С 1 июня компания открыла отделы обмена и возврата в магазинах.