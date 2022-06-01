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Российская IKEA откроет отделы возврата в магазинах

В магазинах IKEA с 1 июня откроются отделы возврата в магазинах

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

1 июня в магазинах компании IKEA, временно приостановившей продажи в России, откроются отделы обмена и возврата, сообщила компания на своем сайте.

«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени», — уточняется в публикации.

Решение прекратить полноценную работу магазинов в стране IKEA приняла в начале марта — после начала военной операции на Украине. Тогда уточнялось, что IKEA приостанавливает импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии.

В России находятся 17 гипермаркетов IKEA, в компании в стране работают 15 тысяч человек. Компания гарантировала, что поможет сотрудникам сохранить доход и занятость в ближайшем будущем. При этом срок возобновления продаж неизвестен.

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Платон Щукин
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