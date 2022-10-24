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12:48, 24 октября 2022Ценности

Миллиардерша Ким Кардашьян отметила 42-летие в сети ресторанов быстрого питания

Телезвезда Ким Кардашьян отпраздновала день рождения в сети ресторанов быстрого питания

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян отпраздновала день рождения в сети ресторанов быстрого питания In-N-Out. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница планировала отметить 42-летие вместе с семьей и друзьями на концерте рэпера Ашера в Лас-Вегасе, однако компании пришлось вернуться в Лос-Анджелес. По словам телезвезды, пилот ее частного самолета сообщил, что не сможет произвести посадку в аэропорту назначения из-за неблагоприятных погодных условий.

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По этой причине именинница и гости отправились в In-N-Out, чтобы купить бургеры и картошку фри. Миллиардерша, которая была одета в бра со стразами и блестящие брюки, призналась, что ей пришлось прикрыться боа из перьев, чтобы войти в указанное заведение. «Как же вкусно», — говорит Кардашьян в ролике, параллельно откусывая кусок бургера на камеру.

Согласно рейтингу Forbes, состояние знаменитости оценивается в 1,8 миллиарда долларов (110 миллиардов рублей), что делает ее самым богатым членом семьи Кардашьян-Дженнер.

В сентябре 2019 года Ким Кардашьян обогатилась на два миллиона долларов за пять минут после начала продаж нижнего белья собственной марки Skims. Кардашьян заработала половину годовой прибыли успешной компании Spanx за несколько минут, в связи с чем такой уровень продаж посчитали рекордным.

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Майя Пономаренко
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