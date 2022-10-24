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15:20, 24 октября 2022Экономика

В России заметили изменение в поведении инвесторов

Экономист Сигал заявил об улучшении инвестиционной грамотности россиян

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В инвестиционной грамотности россиян заметно улучшение, заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Население стало предпочитать более эффективные способы для сбережения средств — например, длинные рублевые депозиты. Об этом специалист сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Модель поведения потребителей в последнее время меняется, сообщил первый вице-президент «Опоры России». «Рублевые депозиты пользуются спросом, приобретая большую ценность, эта тенденция касается и длинных депозитов», — поделился он.

Как ярко выраженная тенденция, спрос на длинные депозиты в данный момент становится одним из эффективных инструментов для сбережения средств, добавил Сигал. «В целом можно говорить о том, что инвестиционная грамотность населения улучшается: потребители видят варианты для сбережения средств и не боятся ими пользоваться», — резюмировал специалист.

Ранее Сигал дал россиянам советы по сохранению собственных средств. Экономист отметил, что сейчас потребители предпочитают сберегать свои финансы, и назвал инструменты, которые помогут эффективно выполнить эту задачу.

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Виктория Немис
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