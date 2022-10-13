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12:18, 13 октября 2022Экономика

Россиянам дали совет по хранению сбережений

Экономист Сигал посоветовал россиянам вкладываться в альтернативные валюты

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первый вице-президент «Опоры России» дал россиянам советы по сохранению собственных средств. Экономист заметил, что сейчас потребители предпочитают сберегать свои финансы, и назвал инструменты, которые помогут эффективно выполнить эту задачу. Своими рекомендациями специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Сигала, вопрос инвестиций подразумевает фундаментальность и пластичность одновременно. В финансово неустойчивые времена есть действующие механизмы инвестирования, которые снижают риски и позволяют деньгам работать, отметил он.

«Сейчас поведение потребителей носит сберегательный характер, и это увеличивает спрос как на консервативные механизмы сбережений — рублевые депозиты и недвижимость, например, — так и на прогрессивные в виде вложений в золото, облигации и альтернативные валюты», — сообщил Сигал.

Именно эти инструменты позволят сейчас сберечь и в какой-то степени преумножить собственные средства, считает экономист.

Ранее доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев заявил, что все валюты мира столкнутся с девальвацией. Эксперт заявил, что от нее больше всего пострадают бедные страны. После государств со слабой экономикой от нее пострадают Западная Европа и Япония, а затем — США. Однако Вашингтон имеет возможность получить «передышку» благодаря укреплению доллара, а валюты государств Азии, Африки и Латинской Америки оказываются в зоне риска.

11 октября курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля. Это произошло впервые с 7 июля. При этом евро в верхней точке достигал 63 рублей впервые с 11 августа.

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Виктория Немис
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