Гиганты IT провели уроки для российских школьников

Почти семь тысяч российских школ поучаствовали в акции VK «День IT-знаний»

Почти семь тысяч российских школ поучаствовали в ежегодной акции «День IT-знаний», которую проводит компания VK при поддержке Минпросвещения, российского общества «Знание» и образовательных платформ «Сферум» и «Учи.ру». Об этом стало известно из пресс-релиза VK, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ходе акции эксперты и гиганты IT-индустрии провели детям уроки в режиме онлайн и офлайн, где рассказали о современных видеотехнологиях, их применении в сервисах, а также о навыках, которые необходимы для специалиста в этой сфере. Видеоэфир с трансляцией встречи собрал почти два миллиона просмотров.

Для учеников свыше 6,7 тысяч школ провели уроки топ-менеджеры и специалисты VK. Например, для школьников выступила СЕО «ВКонтакте», VK Звонки и VK Видео Марина Краснова. Также провел урок TO «ВКонтакте», VK Звонки и VK Видео Александр Тоболь. В онлайн-формате к школьникам присоединилась заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева. Всего в акции поучаствовали более 380 экспертов.

Ранее команда экспертов VK запустила обучающую онлайн-платформу для продвижения бизнеса. Единая база знаний поможет любым предпринимателям и специалистам быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети.