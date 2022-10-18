Россиян бесплатно научат вести бизнес

Команда экспертов VK запустила бесплатную обучающую онлайн-платформу для бизнеса

Команда экспертов VK запускает обучающую онлайн-платформу для продвижения бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Единая база знаний поможет любым предпринимателям и специалистам быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети.

«Материалы будут полезны предпринимателям, владельцами сообществ, интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и другим специалистам. Благодаря удобной навигации пользователи найдут тот контент, который необходим именно им», — говорится в сообщении компании.

Ориентированное на практику бесплатное обучение построено на коротких материалах и структурировано по темам. Оно будет интересно как новичкам, так и опытным специалистам. Среди экспертов — команда VK и опытные специалисты.

В основе платформы лежит обратная связь от предпринимателей. Первый пилот — курс для новичков «Как вести бизнес ВКонтакте» — стартовал в августе 2022 года и заинтересовал более 300 тысяч уникальных пользователей за два месяца. В компании пообещали, что в будущем юзеры смогут дополнительно пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой опыт в работе с инструментами VK.

Ранее стало известно, что VK и Высшая школа экономики открывают первый набор в новый совместный образовательный проект — инженерно-математическую школу. Студенты смогут пройти обучение в мастерских по машинному обучению, развитию высоконагруженных приложений и технологиям искусственного интеллекта.

