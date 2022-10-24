Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 24 октября 2022Россия

Названы ежедневные потери ВСУ на херсонском направлении

Администрация Херсонской области сообщила, что ВСУ теряют в регионе 200 человек ежедневно

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины теряют до 200 человек убитыми ежедневно, пытаясь наступать на херсонском направлении. Потери ВСУ в регионе назвал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, разведка фиксирует деморализацию в подразделениях неприятеля. Боевой дух украинских солдат, как отмечают российские военные, стремительно падает.

«Идти в бой не хотят, потому что постоянно видят гибель и наемников, и укронацистов — сотнями», — сообщил Стремоусов.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области организовали российские отряды территориальной обороны и призвали вступать туда отказавшихся от эвакуации местных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»
Россиянина осудят за попытку заживо сжечь жену
Российские власти закрыли лазейку для закупок иностранного ПО
Россиянку осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника
Samsung заявила об отсутствии планов возобновлять экспорт в Россию
По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой возбуждено уголовное дело
Азербайджан назвал условие для мира с Арменией
Художницу Галину Быстрицкую ограбили в Подмосковье
В Кремле рассказали о разворованных российских активах
В Польше заявили о неспособности позволить себе миллиардные траты на украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.