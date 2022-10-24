Названы ежедневные потери ВСУ на херсонском направлении

Администрация Херсонской области сообщила, что ВСУ теряют в регионе 200 человек ежедневно

Вооруженные силы Украины теряют до 200 человек убитыми ежедневно, пытаясь наступать на херсонском направлении. Потери ВСУ в регионе назвал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, разведка фиксирует деморализацию в подразделениях неприятеля. Боевой дух украинских солдат, как отмечают российские военные, стремительно падает.

«Идти в бой не хотят, потому что постоянно видят гибель и наемников, и укронацистов — сотнями», — сообщил Стремоусов.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области организовали российские отряды территориальной обороны и призвали вступать туда отказавшихся от эвакуации местных жителей.