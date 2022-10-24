Россиянин задушил жену ремнем и завернул ее тело в ковер

Житель Владимирской области задушил жену, завернул ее тело в ковер и спрятал в погребе

Во Владимирской области задержали 58-летнего местного жителя, который во время ссоры задушил свою жену и спрятал ее тело: завернул в ковер и опустил в погреб заброшенного сарая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 19 октября за распитием спиртного между супругами произошла ссора. Мужчина стал душить жену ремнем, в результате чего она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, россиянин завернул тело погибшей в ковер и спрятал в погребе заброшенного сарая.

Когда женщину стали искать, супруг сам во всем признался и показал, где оставил труп. Теперь мужчина обвиняется в преступлении по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России. Свою вину он признал.

21 октября сообщалось, что в Томске мужчина убил сожительницу, залил ее тело бетоном и заявил в полицию о ее пропаже.