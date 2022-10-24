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12:55, 24 октября 2022Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ на краснолиманском направлении потеряли 20 бойцов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На краснолиманском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли журналистам в Минобороны России.

Произошло это, когда подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот пытались вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), пояснили в военном ведомстве.

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«Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж», — говорится в заявлении Министерства обороны.

Ранее 24 октября российское военное ведомство показало на видео, как бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили колонну украинской бронетехники. На обнародованных кадрах бойцы ВДВ наносят удары по технике противника из 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

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Евгения Куликова
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