Минобороны раскрыло потери ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ на краснолиманском направлении потеряли 20 бойцов

На краснолиманском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли журналистам в Минобороны России.

Произошло это, когда подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот пытались вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), пояснили в военном ведомстве.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж», — говорится в заявлении Министерства обороны.

Ранее 24 октября российское военное ведомство показало на видео, как бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили колонну украинской бронетехники. На обнародованных кадрах бойцы ВДВ наносят удары по технике противника из 122-миллиметровых гаубиц Д-30.