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18:45, 24 октября 2022Силовые структуры

Получившего пожизненный срок маньяка из Абакана осудили еще за одно убийство

В Хакасии получившего пожизненный срок маньяка-таксиста Лебедя осудили за пятое убийство
Дмитрий Лебедь

Дмитрий Лебедь. Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии 36-летнего бывшего таксиста Дмитрия Лебедя приговорили еще к девяти годам лишения свободы за совершение пятого убийства женщины и надругательство над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

12 апреля 2019 года Лебедь, известный как «хакасский маньяк», получил пожизненный срок за совершение 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 4 убийств, 11 изнасилований и краж. Мужчина орудовал с 2012 по 2017 год в городе Абакан и прилегающих к нему районах. По вечерам и ночам Лебедь нападал на женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

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После вынесения приговора сотрудники СКР узнали еще об одном преступлении, совершенном маньяком. По данным следствия, в период с 13 по 30 октября 2012 года на стоянке возле кафе «Анталия», расположенного в здании гостиницы «Дружба» на проспекте Дружбы Народов, таксист встретил ранее незнакомую 20-летнюю девушку. Потерпевшая попросила водителя доставить ее домой. Тот, воспользовавшись нетрезвым состоянием жертвы, вывез ее на берег дренажного канала возле улицы Кати Перекрещенко и там изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, мужчина сначала попытался задушить девушку, а когда она потеряла сознание, вытащил ее из салона авто и утопил в канале.

18 октября 2012 года родственники погибшей сообщили в полицию о ее исчезновении. Тело молодой россиянки было обнаружено 30 октября, однако тогда задержать убийцу не удалось.

Позже благодаря совместной работе следователей и криминалистов СКР с сотрудниками МВД правоохранители выяснили, что к преступлению причастен осужденный Лебедь. После предъявления доказательств он признал вину и рассказал о деталях убийства.

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Екатерина Власова
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