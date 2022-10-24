Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на Украине

В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокации с обстрелом гражданских наемниками

Украинские войска готовят смертельную провокацию в Харьковской области с обстрелом гражданского населения наемниками, об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, пишет ТАСС.

Как уточнили в Минобороны, Киев хочет обвинить Вооруженные силы России (ВС РФ) в убийстве мирного населения.

Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине

По данным российской стороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены в понедельник, 24 октября, обстрелять мирных граждан в Волчанске Харьковской области. Как уточнили в штабе, теракт спланирован киевским режимом, чтобы дискредитировать российскую армию.

24 октября в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине

Провокация с «грязной бомбой»

Накануне, 23 октября, стало известно о другой крупной провокации, которую запланировали на Украине.

При подрыве «грязной бомбы» радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади

Агентство РИА Новости со ссылкой на иностранных источников рассказало, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой.

Издание указало, что разработкой оружия занимается Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах Днепропетровской области, а также Киевский Институт ядерных исследований. Работы находятся на завершающей стадии. Как указали источники, украинские политики контактируют с представителями Великобритании, чтобы те передали отдельные компоненты ядерного оружия.

Журналисты уточнили: Киев добивается того, что после инцидента большинство стран отвернется от России.

Шойгу о предстоящей провокации

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил готовящуюся украинской стороной провокацию с коллегами из четырех стран — министрами обороны Великобритании Беном Уолессом, Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином.

Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллег свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы» Минобороны России

По мнению главы Минобороны, ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.

Комментарий Зеленского

На новости о подготовке провокации отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия является единственной страной, которая якобы может применить в Европе ядерное оружие.

Я считаю, что сейчас мир должен реагировать самым жестким образом. Если Россия подготовила еще один раунд повышения ставок и еще один шаг по эскалации, она должна сейчас, заранее и до любой новой «грязи» убедиться, что мир этого не проглотит Владимир Зеленский президент Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он назвал данные России дезинформацией. По мнению дипломата, это «предлог для проведения операции под ложным флагом».