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17:04, 24 октября 2022Экономика

Европейская страна освободила десятки компаний от антироссийских санкций

RTL Nieuws: Нидерланды выдали более 90 разрешений на освобождение от санкций против России

Фото: Michael Kooren / Reuters

Власти Нидерландов освободили от выполнения антироссийских санкций десятки компаний и госучреждений, пишет местное издание RTL Nieuws. В общей сложности различные министерства страны выдали 91 разрешение.

В местном МИД объяснили эти решения необходимостью «обеспечить некоторую гибкость в конкретных случаях». Правительство отказалось обнародовать названия компаний и секторов, которым были предоставлены исключения, — МИД отнес их к «конфиденциальной информации компаний».

В частности, министерство инфраструктуры разрешило заходить в порты страны российским судам с определенными категориями товаров, например, алюминием или продуктами питания. Исключение сделали для 34 кораблей.

Кроме того, министерство климата и энергетики разрешило некоторым организациям получать энергию от бывших дочерних компаний «Газпрома». Так как все европейские дочки концерна были переданы правительству Германии под общим названием SEFE Energy (Securing Energy for Europe), «в Россию не идет ни цента» их доходов, подчеркнули журналисты.

По данным голландского министерства, таким исключением пользуются «десятки организаций» в стране, в том числе муниципалитеты, школы и учреждения водного хозяйства. Ведомство выдало 25 разрешений, освободив от выполнения санкций 150 заявителей (один документ может касаться нескольких организаций).

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Министерство внешней торговли в общей сложности выдало 18 разрешений по «гуманитарным соображениям». По словам представителей ведомства, эти меры способствуют сотрудничеству между ЕС и Россией по «чисто гражданским вопросам». Министерство финансов, в свою очередь, предоставило различным голландским компаниям 13 исключений — они касаются замороженных российских активов или оплаты товаров, подпадающих под санкции.

Ради поддержания «дипломатических отношений» между Россией и Недерландами местный МИД разрешил ряду организаций сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями из санкционного списка. К ним относятся банки, в которых более 50 процентов акций принадлежат российскому государству, такие как Сбербанк, ВТБ, ВЭБ или Газпромбанк.

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Софья Ермакова
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