Женщина приклеила отвалившийся сосок пластырем

The Mirror: у женщины отвалился сосок во время кормления грудью

Пользовательница TIkTok @brookesobasic рассказала, как лишилась соска и приклеила его обратно пластырем. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина, которую зовут Брук, рассказала, что ее сосок начал чернеть из-за плохого кровоснабжения. Несмотря на это, она продолжала кормить сына грудью.

Во время очередного кормления ребенок перестал сосать молоко и начал задыхаться, так как чем-то подавился. Женщина посмотрела вниз и обнаружила, что ее сосок отвалился и остался во рту у ребенка.

Брук запаниковала, вытащила сосок изо рта ребенка, промыла его водой и прилепила на грудь при помощи пластыря. После этого женщина связалась с медсестрой по телефону. Ей посоветовали оставить сосок прикрепленным на пластырь, так как он может прирасти обратно, если в нем сохранился кровоток. «Я так и сделала. Мой сосок все еще не в идеальной форме, но он на месте!» — подчеркнула женщина.

После пережитого шока Брук перестала кормить сына грудью. «Это был последний раз, когда я кормила ребенка грудью. Я больше никогда не буду делать этого», — заявила она.

В комментариях пользователи отметили, что их напугала история женщины. Многие из них заявили, что не знали, что такое возможно при грудном вскармливании. «Теперь у меня новый страх», — призналась одна из подписчиц Брук.

Ранее сообщалось, что студент Университета Ливерпуля лишился сосков из-за дезодоранта, но как ни в чем не бывало пошел на следующую лекцию. Его соски отвалились после того, как друг на спор призвал его опустошить два флакончика дезодоранта на обнаженную грудь, а затем щелкнул его по соскам.