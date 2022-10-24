Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:44, 24 октября 2022Из жизни

Женщина приклеила отвалившийся сосок пластырем

The Mirror: у женщины отвалился сосок во время кормления грудью

Пользовательница TIkTok @brookesobasic рассказала, как лишилась соска и приклеила его обратно пластырем. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина, которую зовут Брук, рассказала, что ее сосок начал чернеть из-за плохого кровоснабжения. Несмотря на это, она продолжала кормить сына грудью.

Во время очередного кормления ребенок перестал сосать молоко и начал задыхаться, так как чем-то подавился. Женщина посмотрела вниз и обнаружила, что ее сосок отвалился и остался во рту у ребенка.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Брук запаниковала, вытащила сосок изо рта ребенка, промыла его водой и прилепила на грудь при помощи пластыря. После этого женщина связалась с медсестрой по телефону. Ей посоветовали оставить сосок прикрепленным на пластырь, так как он может прирасти обратно, если в нем сохранился кровоток. «Я так и сделала. Мой сосок все еще не в идеальной форме, но он на месте!» — подчеркнула женщина.

После пережитого шока Брук перестала кормить сына грудью. «Это был последний раз, когда я кормила ребенка грудью. Я больше никогда не буду делать этого», — заявила она.

В комментариях пользователи отметили, что их напугала история женщины. Многие из них заявили, что не знали, что такое возможно при грудном вскармливании. «Теперь у меня новый страх», — призналась одна из подписчиц Брук.

Ранее сообщалось, что студент Университета Ливерпуля лишился сосков из-за дезодоранта, но как ни в чем не бывало пошел на следующую лекцию. Его соски отвалились после того, как друг на спор призвал его опустошить два флакончика дезодоранта на обнаженную грудь, а затем щелкнул его по соскам.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Названы версии крушения Су-30 в Иркутске
Социолог объяснил появление привычки постоянно обновлять ленту новостей
Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Красовского о детях
Канье Уэст заявил о краже идеи «Джанго освобожденного» Квентином Тарантино
В «Валдае» рассказали о будущем устройстве мира без сверхдержав
На Украине заявили о готовности Маска финансировать Starlink для ВСУ
Спецоперация ФСБ по предотвращению теракта в Пятигорске попала на видео
Глава Евросовета высказался о сроках начала переговоров Украины с Россией
Россиянкам раскрыли правду о пластике по уменьшению груди
Появились данные о погибших пилотах Су-30
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.