Глава Минобороны Румынии подал в отставку из-за разногласий с президентом страны

Глава Минобороны Румынии Дынку подал в отставку из-за разногласий с президентом Йоханнисом

Глава Минобороны Румынии Василек Дынку подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ. Я оправдываю свой жест с точки зрения невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией», — заявил министр.

По словам Дынку, он принял решение покинуть офис, так как не желает мешать процессам принятия решений и программам, а также чтобы не блокировать ряд проектов в сфере обороны.

Ранее Дынку назвал способ прекратить конфликт между Россией и Украиной. По его словам, это можно сделать только переговорами. Глава румынского Минобороны указал, что страны мира, США и НАТО должны стать посредниками в обсуждении гарантий безопасности для Киева и мира с Москвой.