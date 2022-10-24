Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 24 октября 2022Мир

Глава Минобороны Румынии подал в отставку из-за разногласий с президентом страны

Глава Минобороны Румынии Дынку подал в отставку из-за разногласий с президентом Йоханнисом

Фото: Christophe Gateau/dpa / Globallookpress.com

Глава Минобороны Румынии Василек Дынку подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ. Я оправдываю свой жест с точки зрения невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией», — заявил министр.

По словам Дынку, он принял решение покинуть офис, так как не желает мешать процессам принятия решений и программам, а также чтобы не блокировать ряд проектов в сфере обороны.

Ранее Дынку назвал способ прекратить конфликт между Россией и Украиной. По его словам, это можно сделать только переговорами. Глава румынского Минобороны указал, что страны мира, США и НАТО должны стать посредниками в обсуждении гарантий безопасности для Киева и мира с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей
Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке
Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют
Стало известно о взрывах в Харькове
Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей
Джонни Депп снова обратился в суд
В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.