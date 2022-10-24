Камчатский вулкан выпустил многокилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла в 10 километров над уровнем моря

Один из самых активных вулканов мира, камчатский вулкан Безымянный, в ночь на 24 октября выбросил в воздух многокилометровый столб пепла. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточняет Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, столб пепла составлял примерно 10 километров над уровнем моря. «Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива», — уточнили в пресс-службе МЧС.

В районе расположения вулкана установлен наиболее угрожающий цветовой код опасности для авиации — красный. В ведомстве заверили, что вблизи Безымянного нет населенных пунктов и не проводятся никакие туристические маршруты.

Ранее на Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. По данным ОТР, извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов.