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15:01, 17 октября 2022Моя страна

На Курилах началось извержение двух вулканов

На Курильских островах зафиксировали извержение вулкана Чикурачки и сопки Алаид

Фото: Anatoly Gruzevich / Wikimedia Commons

На Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. Об этом сообщает ОТР.

По данным телекомпании, извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов, уточняют в ОТР.

Сообщается, что извержение может происходить на протяжении нескольких месяцев, однако точный срок пока не ясен. Подчеркивается, что данный природный процесс представляет высокую опасность для самолетов, пролетающих над Камчаткой.

В феврале на Курильском острове Парамушир проснулся вулкан Эбеко. Старт активности попал на видео, снятое очевидцами. На записи видно, как над вулканом поднимается столб густого дыма.

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Варвара Кошечкина
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