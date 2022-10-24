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15:12, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Российские хакеры атаковали Варшавскую фондовую биржу

Российская хакерская группировка Killnet заблокировала сайт Варшавской фондовой биржи

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российская хакерская группировка Killnet заблокировала сайт Варшавской фондовой биржи. О проведенной кибератаке хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

«Заблокирован официальный сайт со всеми личными кабинетами брокеров! Удачных продаж, курвы», — говорится в сообщении группы. В настоящее время сайт биржи недоступен.

Варшавская фондовая биржа (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) — одна из крупнейших фондовых бирж Центральной и Восточной Европы. Торги на площадке были запущены в 1991 году.

В мае Killnet объявила кибервойну правительствам десяти стран мира, включая Польшу. Представитель объединения пригрозил им ударами по инфраструктуре.

В апреле сообщалось, что активисты Killnet парализовали работу сайтов восьми польских аэропортов продолжительной DDoS-атакой. Страницы международных аэропортов в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани были заблокированы как минимум на сутки.

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Денис Савосин
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