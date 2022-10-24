На Курилах ФСБ задержала обвиненного в разглашении гостайны полицейского

На Курилах оперативники ФСБ задержали обвиненного в разглашении гостайны полицейского

На Курилах полицейского, подозреваемого в разглашении гостайны, заключили под стражу: по данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, он получил доступ к секретным сведениям в связи с исполнением должностных обязанностей. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управления ФСБ по Сахалинской области.

Оперативники предотвратили попытку полицейского ОМВД передать информацию, относящуюся к гостайне. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 («Разглашение гостайны») УК РФ.

5 октября сообщалось, что по подозрению в разглашении гостайны ФСБ задержала начальника полиции аэропорта Кольцово.