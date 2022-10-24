Минобороны сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные пытались вклиниться в оборону российской стороны на краснолиманском направлении. Попытка была предпринята в направлении населенного пункта Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР). Российские военные остановили попытку ВСУ и отбросили их на исходный рубеж, подчеркнули в Минобороны.