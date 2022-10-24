Минобороны заявило о попытке ВСУ вклиниться в оборону российских войск

Минобороны отчиталось о попытке ВСУ вклиниться в оборону на красно-лиманском направлении

Украинские военные пытались вклиниться в оборону российской стороны на красно-лиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что вклиниться в оборону Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались силами до двух механизированных рот. Попытка была предпринята в направлении населенного пункта Червонопоповка в Луганской народной республике.