В российском городе нашли скелет пропавшей глухонемой девушки

Жительница Челябинской области обнаружила скелет 21-летней пропавшей глухонемой девушки

В челябинском поселке железнодорожной станции Буранная местная жительница во время прогулки обнаружила разлагающиеся останки 21-летней глухонемой россиянки, которую волонтеры и правоохранители разыскивали с конца июня. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает издание Ura.ru.

Об обнаружении человеческих останков челябинка сообщила в правоохранительные органы. Тело уже начало превращаться в скелет и гнить. Однако личность погибшей установить удалось. Ей оказалась 21-летняя местная жительница, которая пропала еще летом, — в конце июня накануне своего дня рождения она ушла в неизвестном направлении. Девушку помогали искать добровольцы поискового движения «ЛизаАлерт».

По предварительным данным, нет оснований полагать о криминальном характере смерти. В ведомстве считают, что девушка покончила с собой. Проводится проверка.