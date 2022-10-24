Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 24 октября 2022Силовые структуры

В российском городе нашли скелет пропавшей глухонемой девушки

Жительница Челябинской области обнаружила скелет 21-летней пропавшей глухонемой девушки

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В челябинском поселке железнодорожной станции Буранная местная жительница во время прогулки обнаружила разлагающиеся останки 21-летней глухонемой россиянки, которую волонтеры и правоохранители разыскивали с конца июня. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает издание Ura.ru.

Об обнаружении человеческих останков челябинка сообщила в правоохранительные органы. Тело уже начало превращаться в скелет и гнить. Однако личность погибшей установить удалось. Ей оказалась 21-летняя местная жительница, которая пропала еще летом, — в конце июня накануне своего дня рождения она ушла в неизвестном направлении. Девушку помогали искать добровольцы поискового движения «ЛизаАлерт».

По предварительным данным, нет оснований полагать о криминальном характере смерти. В ведомстве считают, что девушка покончила с собой. Проводится проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Определился новый премьер-министр Великобритании
Названа особенность торпеды ЭТ-1Э
Участницу европейского телешоу отстранили из-за российского паспорта
Закрытый южный аэропорт России нашел способ продать россиянам билеты на рейсы
Психолог назвал неожиданное полезное свойство нецензурной речи
В трех юго-западных областях Украины объявили воздушную тревогу
Российские подростки нападали на бездомных и забрасывали их камнями
Раскрыты подробности уничтожения спецназа ВСУ под Херсоном
Зеленский посовещался с генералами
Медведев ответил на заявления о заканчивающемся вооружении фразой «не надейтесь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.