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03:30, 24 октября 2022Мир

В США рассказали о нехватке квалифицированных военных специалистов

В США рассказали о нехватке квалифицированных военных специалистов для развития ВПК

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман рассказал РИА Новости, что в Вашингтоне наблюдается нехватка квалифицированных военных специалистов для развития военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Фактически, когда я только начинал полеты на истребителях в ВВС, мы были на два, два с половиной поколения впереди кого бы то ни было, а сейчас мы едва на две-три четверти поколения впереди, и этот разрыв стремительно сокращается. Если вы взгляните на оборонно-промышленную базу, то сейчас время великих перемен», — заявил эксперт.

По его словам, США затормозили в вопросе развития необходимых рабочих специальностей, а университетское образование стало для американцев гораздо более перспективным, в связи с чем возникла нехватку разработчиков программного обеспечения. Холлман подчеркнул, что в стране имеется большая конкуренция в сферах изготовления металлических изделий, сварщиков, механиков, а также электриков.

Он добавил, что из-за этого у США возникают проблемы с восполнением как собственных запасов вооружений, так и своим партнерам, в том числе Киеву.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал поставки военной помощи США Украине. Он оценил вероятность заморозки поставок оружия Киеву после выборов в США и допустил, что это произойдет при победе республиканцев на выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября.

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Марина Совина
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