В Турции заявили о начале торговли с Россией в нацвалютах

Турецкий политик Топкурулу заявил о начале торговли Анкары и Москвы в нацвалютах

Глава отдела экономической политики партии Турции «Родина» Хакан Топкурулу материале для газеты Aydınlılk заявил, что Анкара начала торговлю с Москвой в национальных валютах. США не могут вмешаться в эти процессы, пишет РИА Новости.

Топкурулу заявил о начале торговле в нацвалютах с Россией и не стал указывать метод денежных переводов, поскольку «там, где это узнал, сказали "лучше не говори"». Он подчеркнул, что операции проводят в «рублях».

«Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты», — заключил турецкий политик.

О планах Турции платить за российский газ в рублях 5 августа сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Москва ежегодно экспортирует в Анкару порядка 26 миллиардов кубометров газа (для сравнения — европейский рынок в прошлом году обеспечил экспорт около 140 миллиардов кубометров).