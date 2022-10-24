Задержанного ФСБ старшего дознавателя таможни осудят за подделку доказательств

В Мурманске старшего дознавателя таможни осудят за создание поддельного протокола осмотра

В Мурманске старший дознаватель отдела административных расследований и дознания Мурманской таможни предстанет перед судом за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Алина Александрович.

По данным ведомства, в 2021 году фигурант занимался делом о неуплате таможенных платежей в размере более 2,5 миллиона рублей за ввезенный в Россию автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Во время расследования таможенник произвел выемку машины, однако забыл изъять флешку из видеорегистратора, на которой хранилась запись пересечения российской границы — это видео было необходимо для того, чтобы доказать виновность владельца.

Дознаватель решил скрыть свою некомпетентность и дописал в протокол выемки сведения об изъятии флеш-карты, а также создал поддельный протокол ее осмотра. Сфальсифицированные документы он приложил к материалам дела в качестве доказательств. Преступление выявили сотрудники ФСБ, они задержали мужчину.

После этого был проведен ряд экспертиз, в том числе компьютерно-технические и почерковедческие. Они подтвердили факт подделки.

6 сентября сообщалось, что оперативников российской таможни осудили за пятимиллионную взятку.