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13:03, 24 октября 2022Путешествия

Россиянам раскрыли проверенный способ получить банковскую карту в Таиланде

TourDom: быстрее всего получить пластиковую карту в Таиланде можно в Bangkok Bank

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам проверенный способ открыть счет в банке Таиланда и получить пластиковую карту платежной системы MasterCard. Своими рекомендациями они поделились на портале TourDom.

По словам специалистов, быстрее всего получить пластик на курортах королевства можно в Bangkok Bank. Для открытия счета и оформления банковской карты помимо загранпаспорта необходимо получить в консульском отделе посольства России в Таиланде документ, который называется «аффидевит о месте жительства и доходах».

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Далее с полученной справкой необходимо обратиться к сотрудникам банка и заполнить несколько анкет. Также рекомендуется попросить у них помощи для активации всех необходимых функций — оплата в интернете, использование за рубежом, а также регистрация в мобильном приложении.

Открытие счета и плата за первый год обслуживания в Bangkok Bank стоит 700 тайских бат (1128 рублей). Ежегодное обслуживание — 200 бат (322 рубля). Срок действия карты составляет пять лет. При этом отмечается, что оформление пластика без аффидевита из диппредставительства обойдется дороже — от 7 тысяч до 10 тысяч бат (11,2-16,1 тысячи рублей).

Ранее российским туристам назвали несколько вариантов, где и как обменять валюту во время отдыха в Таиланде по выгодному курсу. Так, получить баты можно у «проверенных менял»: на рублевую карту обменщика делается рублевый перевод, а после посредник отдает клиенту тайскую валюту.

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Валентина Процкова
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