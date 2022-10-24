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04:44, 24 октября 2022Бывший СССР

В украинских регионах объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу снова объявили в Николаевской и Черкасской областях Украины

Фото: Pixabay

Воздушная тревога снова объявлена в Николаевской и Черкасской областях Украины, сообщает РИА Новости.

О воздушных тревогах сообщили глава города Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, а также глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве в ночь на воскресенье, 23 октября. Позже воздушную тревогу отменили, горожан попросили внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться в укрытия.

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Марина Совина
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