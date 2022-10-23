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02:16, 23 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

Администрация Киева объявила воздушную тревогу в городе в ночь на 23 октября

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в ночь на воскресенье, 23 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Позже воздушную тревогу отменили, горожан попросили внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться в укрытия.

В ночь с субботы на воскресенье воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья.

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Марина Совина
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