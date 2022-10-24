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10:05, 24 октября 2022Силовые структуры

Следственный комитет России рассказал о готовящихся провокациях ВСУ

Следователи рассказали о подготовке провокации ВСУ в Харьковской области

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Следственный комитет России (СКР) зафиксирует и будет расследовать факты новых преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает Telegram-канал ведомства.

В СКР рассказали, что ВСУ готовят провокацию силами подразделения иностранных наемников, результатом которой станет гибель граждан Украины в Харьковской области. В Следственном комитете полагают, что во время раздачи гуманитарной помощи жителям может быть произведен обстрел скопления людей из артиллерийских орудий. Целью акции является обвинение Российской Федерации в военном преступлении.

Ранее 17 октября сообщалось, что российские следователи займутся расследованием фактов участия французских наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

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Азамат Асланов
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