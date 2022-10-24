Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится возможность создания 3D-аватаров

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная с созданием стикеров. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, WhatsApp позволит создавать в мессенджере собственные 3D-аватары. Пользователи смогут сделать цифровую версию себя в меню настроек, а затем мессенджер автоматически произведет из него набор стикеров для дальнейшего использования. Отмечается, что 3D-аватар можно будет использовать в качестве основного фото профиля.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера 2.22.23.9 для устройств на базе Android. На данный момент функция доступна лишь некоторым тестировщикам. Когда новая возможность заработает для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность создания ссылок-приглашений для групповых голосовых и видеозвонков. В настоящее время сервис тестирует поддержку 32 участников видеозвонка. По данным портала, новая функция будет запущена для широкого круга пользователей в ближайшее время.

