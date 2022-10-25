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22:28, 25 октября 2022Путешествия

«Аэрофлот» приостановит онлайн-регистрацию на рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» с 02:00 по московскому времени 26 октября временно приостановит онлайн-регистрацию на свои рейсы и на рейсы под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия». Об этом говорится на сайте перевозчика.

Также «Аэрофлот» на время прекратил продажи субсидированных билетов на сайте и в мобильном приложении. Оформить билет этой категории можно в кассе офиса продаж.

По информации на сайте, приостановка онлайн-регистрации в «Аэрофлоте» связана с проведением технических работ. В компании напомнили, что зарегистрироваться на рейсы можно в аэропорту вылета, и призвали пассажиров прибывать не позже чем за четыре часа до вылета.

Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики к началу сентября расширили собственные авиапарки за счет импортных самолетов, выведя из реестра Бермуд более 80 лайнеров.

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Юлия Мискевич
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