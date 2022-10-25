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19:32, 25 октября 2022Наука и техника

Британские ВВС за десять дней выпустили рекордное количество ракет ASRAAM

The Drive: британские Typhoon и F-35B за 10 дней выпустили ракет на 12 миллионов долларов

Фото: Geoff Lee / Wikimedia

Истребители Typhoon и F-35B Lightning II Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании за десять дней выпустили рекордное количество усовершенствованных ракет Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) по беспилотным мишеням. Об этом сообщает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что всего было выпущено 53 ракеты. «Каждая из этих ракет стоит около 200 000 фунтов стерлингов (или примерно 225 500 долларов США)», — пишет издание.

Таким образом, за десять дней британские истребители Typhoon и F-35B Lightning II выпустили ракет на общую сумму около 12 000 000 долларов.

Издание напоминает, что учения, получившие название Exercise FOX2 Frenzy, проходили в сентябре у западного побережья Шотландии на полигоне в районе Гебридских островов. Всего в мероприятии приняли участие истребители из не менее чем восьми эскадрилий.

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Согласно публикации, ASRAAM способна развивать скорость более трех чисел Маха, однако, по сравнению с аналогичными ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности, не отличается повышенной маневренностью.

В феврале The Drive заметило, что изделие 300М, российская перспективная ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, создаваемая на основе К-30, будет обладать характеристиками, сопоставимыми с американской AIM-9X Sidewinder и британской ASRAAM.

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Иван Потапов
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