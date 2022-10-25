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08:41, 25 октября 2022Силовые структуры

Троих старейшин «Свидетелей Иеговы» из России осудят за экстремизм

Под Астраханью троих старейшин «Свидетелей Иеговы» осудят за финансирование экстремизма

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Астраханской области троих старейшин запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» осудят за финансирование экстремизма и организацию деятельности экстремистcкой организации. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в период с июля 2017 по ноябрь 2021 года они возглавляли экстремистские ячейки в городе Знаменске и Ахтубинском районе. После запрета организации они продолжили организовывать собрания и пропагандировать учение, распространяя экстремистскую литературу и вербуя россиян. Также они собирали деньги под видом пожертвований.

Для конспирации во время общения и воспроизведения материалов они использовали видеосвязь. Преступление выявили сотрудники погрануправления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области. Во время расследования сотрудники СКР вместе с коллегами из спецслужбы провели 16 обысков.

У фигурантов изъяли телефоны, компьютеры, запрещенную литературу и тетради.

Ход расследования дела находился на особом контроле руководителя регионального управления СКР генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

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Елизавета Новикова
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