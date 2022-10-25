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13:52, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о проблемах с общественным транспортом из-за мобилизации опровергли

Информацию о проблемах с автобусами в Воронеже из-за мобилизации опровергли

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Сообщение о том, что из-за частичной мобилизации в Воронеже возникли проблемы с общественным транспортом, оказалось недостоверным.

В понедельник, 24 октября, Telegram-канал Yoba Media написал, что в Воронеже из-за мобилизации десятков водителей начались проблемы с общественным транспортом: на линиях теперь гораздо меньше автобусов, и в час пик люди стоят на остановках более 20 минут.

При этом 21 октября в администрации Воронежа заявили, что ситуация с общественным транспортом в городе ухудшилась не из-за мобилизации. В первую очередь, по словам чиновников, ухудшение вызвано крайне низкой стоимостью проезда. Из-за этого перевозчики терпят убытки, не повышают зарплаты водителям — в следствие идет отток кадров. В администрации также подтвердили, что ухудшение транспортного обслуживания характерно для отдельных микрорайонов, где сходятся несколько потоков и в часы пик формируются серьезные пробки.

При этом мобилизация в Воронеже коснулась лишь трех процентов водителей общественного транспорта — это 62 человека.

Информация о том, что частичная мобилизация ухудшила ситуацию с общественным транспортом в Воронеже, почти не распространилась в СМИ. Однако заявление городской администрации о причинах проблем опубликовали многие воронежские медиа. Среди них — MK.RU Воронеж, «Блокнот-Воронеж» и «Моё Online».

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Варвара Кошечкина
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