Мэр Кейптауна Хилл-Льюис призвал власти ЮАР ограничить доступ в порт «яхте Мордашова»

Мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис обратился к министру иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор с призывом запретить доступ в городской порт суперъяхте, владельцем которой считают российского миллиардера Алексея Мордашова. Об этом говорится на сайте администрации города.

«Мы должны противостоять экспансионистскому империализму, где бы он ни поднимал свою уродливую голову. В особенности это так в свете болезненной истории империализма нашей страны», — заявил Хилл-Льюис. Он уточнил, что российский миллиардер является председателем правления компании «Севергрупп», которой принадлежит значительная доля в «Национальной медиагруппе», под чьим контролем находятся некоторые российские телеканалы. По словам мэра, они распространяют российскую пропаганду, в частности, одобряя действия России на Украине.

Помимо прочего, Мордашов также является основным акционером одной из самых крупных российских металлургических компаний «Северсталь», напомнил Хилл-Льюис. Он пояснил, что сталелитейное производство «имеет ключевое стратегическое значение для правительства России и для военных действий». Кроме того, мэр резко осудил позицию ЮАР по конфликту на Украине, назвав позорным внешнеполитическое поведение республики.

Ранее спикер МИД ЮАР Клейсон Моньела сообщил о нежелании страны присоединяться к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что ЮАР проводит независимую политику.