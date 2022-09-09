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Раскрыта позиция ЮАР по санкциям против России

Спикер МИД ЮАР Моньела заявил о нежелании страны вводить санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Спикер МИД Южно-Африканской республики (ЮАР) Клейсон Моньела прокомментировал позицию страны о введении санкций против России. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Моньела раскрыл позицию ЮАР по санкциям против России и заявил о нежелании Претории вводить ограничения против Москвы. По его словам, республика проводит независимую политику.

«Нет, не будет никакого изменения, никаких санкций. ЮАР проводит независимую внешнюю политику, которая не подвержена влиянию других стран. Наша внешняя политика исходит из наших национальных интересов, а не внешнего давления», — отметил дипломат.

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При этом в посольстве России в Претории заявили, что ряд компаний в ЮАР отказались от сотрудничества с Россией из-за санкций Запада. В дипведомстве подчеркнули, что республика занимает «взвешенную и сбалансированную позицию по ситуации вокруг Украины».

«Вместе с тем некоторые иностранные компании, работающие на территории Южной Африки, присоединились к западному санкционному режиму, что создает определенные трудности, но ЮАР как государство не присоединилась к антироссийским санкциям. Мы рассчитываем, что южноафриканские партнеры и далее будут придерживаться избранной ими сбалансированной линии», — заявили в посольстве.

В начале июня африканские компании приостановили работу с «Газпромом». Посол ЮАР Мзувукиле Макетука объяснил, что антироссийские санкции поставили республику в затруднительное положение.

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Марина Совина
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