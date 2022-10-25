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19:32, 25 октября 2022Ценности

Мошенница Анна Делви вышла на публику с электронным браслетом на ноге

Мошенницу Анну Делви запечатлели с электронным браслетом на ноге у здания суда в Нью-Йорке
Анна Делви

Анна Делви. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, вышла на публику с электронным браслетом на ноге. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

На снимках 31-летняя аферистка запечатлена возле здания эмиграционного суда Federal Plaza в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, после очередного слушания по делу об условно-досрочном освобождении. Известно, что ей по-прежнему грозит депортация из США.

Делви была одета в серое клетчатое платье, черное пальто и туфли на каблуках, ее образ дополнила объемная сумка. На кадрах видно, что на ее правой ноге застегнут электронный браслет, который используется в полиции для контроля лица, находящегося под домашним арестом.

Ранее Анна Делви дала первое интервью журналу CNN после освобождения из-под стражи. В беседе она оценила свой выход из изолятора иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) фразой «я заслужила второй шанс». По словам мошенницы, она искупила вину за совершенные ошибки, отсидев назначенный ей тюремный срок.

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Информация о том, что Делви переведут на домашний арест, появилась 6 октября. Судья Чарльз Конрой назначил ей залог в размере 10 тысяч долларов (637 тысяч рублей), который будет являться гарантом ее перевода под домашний арест.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4-12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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Дина Васильева
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