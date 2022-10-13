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18:15, 13 октября 2022Ценности

Мошенница Анна Делви вышла из тюрьмы со словами «я заслужила второй шанс»

Аферистка Анна Делви вышла из изолятора ICE со словами «я заслужила второй шанс»

Фото: Richard Drew / АР

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, дала первое интервью после выхода из тюрьмы. Его опубликовал CNN.

Аферистка, которая обманула американцев на десятки тысяч долларов, в беседе с журналистом оценила свое освобождение из изолятора иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) словами «я заслужила второй шанс». По словам Делви, она искупила вину за совершенные ошибки, отсидев назначенный ей тюремный срок.

Известно, что мошенница разговаривала с интервьюером в своей квартире в Нью-Йорке, в которой она должна находиться 24 часа в сутки. На размещенных кадрах видно, что на ее ноге закреплен электронный браслет — устройство, используемое полицией для подконтрольного лица, находящегося под домашним арестом.

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Информация о том, что Делви переведут на домашний арест, появилась 6 октября. Судья Чарльз Конрой назначил ей залог в размере 10 тысяч долларов (637 тысяч рублей), который будет являться гарантом ее перевода под домашний арест. Вдобавок Конрой запретил мошеннице публиковать какой-либо контент в социальных сетях даже через третьих лиц.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4-12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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Майя Пономаренко
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