Мошенница Анна Делви вышла из тюрьмы со словами «я заслужила второй шанс»

Аферистка Анна Делви вышла из изолятора ICE со словами «я заслужила второй шанс»

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, дала первое интервью после выхода из тюрьмы. Его опубликовал CNN.

Аферистка, которая обманула американцев на десятки тысяч долларов, в беседе с журналистом оценила свое освобождение из изолятора иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) словами «я заслужила второй шанс». По словам Делви, она искупила вину за совершенные ошибки, отсидев назначенный ей тюремный срок.

Известно, что мошенница разговаривала с интервьюером в своей квартире в Нью-Йорке, в которой она должна находиться 24 часа в сутки. На размещенных кадрах видно, что на ее ноге закреплен электронный браслет — устройство, используемое полицией для подконтрольного лица, находящегося под домашним арестом.

Информация о том, что Делви переведут на домашний арест, появилась 6 октября. Судья Чарльз Конрой назначил ей залог в размере 10 тысяч долларов (637 тысяч рублей), который будет являться гарантом ее перевода под домашний арест. Вдобавок Конрой запретил мошеннице публиковать какой-либо контент в социальных сетях даже через третьих лиц.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4-12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.