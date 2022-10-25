Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 25 октября 2022Россия

Названо число пострадавших при взрыве в Мелитополе

Член ОП Малькевич заявил, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадали пять человек

Фото: Telegram-канал «Media Малькевич»

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадали пять человек. Это число назвал член Общественной палаты (ОП) России, заместитель председателя ОП по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

По словам общественника, среди пострадавших есть сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и случайные прохожие.

«Сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала "ЗаТВ" в Мелитополе шли на работу, взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра (...) Пострадали пять человек (...) Никаких военных здесь нет», — сообщил Малькевич.

Ранее источник РИА Новости заявил что, в машине находилось самодельное взрывное устройство, заложенное украинской диверсионной группой. Произошедшее, как уточняет собеседник агентства, могло быть терактом по заказу киевской стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Взрыв в Мелитополе объявили терактом
В Совфеде ответили на призыв конгрессменов к Байдену начать переговоры с Россией
Индийцев призвали как можно быстрее покинуть Украину
Таможенники раскрыли контрабанду леса из России в КНР на 96 миллионов рублей
Курс главной для России иностранной валюты упал до минимума
Морские поставки российской нефти и доходы от ее продажи рекордно упали
В США бывший ученик устроил стрельбу в школе
Россиянина осудят за небрежное хранение ружья из-за совершенного внуком убийства
Названо число пострадавших при взрыве в Мелитополе
Собчак высказалась о Каспарове вслед за назвавшим его придурком Илоном Маском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.