Названо число пострадавших при взрыве в Мелитополе

Член ОП Малькевич заявил, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадали пять человек

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадали пять человек. Это число назвал член Общественной палаты (ОП) России, заместитель председателя ОП по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

По словам общественника, среди пострадавших есть сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и случайные прохожие.

«Сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала "ЗаТВ" в Мелитополе шли на работу, взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра (...) Пострадали пять человек (...) Никаких военных здесь нет», — сообщил Малькевич.

Ранее источник РИА Новости заявил что, в машине находилось самодельное взрывное устройство, заложенное украинской диверсионной группой. Произошедшее, как уточняет собеседник агентства, могло быть терактом по заказу киевской стороны.