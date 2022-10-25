Маколей Калкин решил избавиться от дома в США

Маколей Калкин решил продать дом в Лос-Анджелесе за 3,2 миллиона долларов

Звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг, решили избавиться от особняка в США. Об этом сообщает Dirt.

Особняк расположен в лос-анджелесском районе Студио-Сити (Studio City). Супруги попросили за дом 3,2 миллиона долларов (около 197,3 миллиона рублей). Три года назад они приобрели его примерно за 2,5 миллиона долларов.

В особняке 2019 года постройки площадью 334,7 квадратных метра есть пять спален и столько же ванных комнат. Кроме того, в нем обустроены кухня, гостиная, столовая, барная зона, гардеробная, кабинет и терраса. Полы в жилых комнатах выстланы паркетом из светлого дерева. Интерьер выполнен преимущественно в серых и белых тонах, при этом при оформлении помещений часто использовались предметы из дерева. Среди особенностей жилья риелторы выделяют высокие потолки, а также наличие автоматических жалюзи вместо штор и встроенных шкафов.

На участке площадью 0,1 гектара есть сад, площадка для барбекю, бар на свежем воздухе и бассейн с гидромассажем. Для парковки четырех автомобилей предусмотрены гараж, а также навес.

В июле стало известно, что актриса и певица Ванесса Хадженс, известная по роли в серии фильмов «Классный мюзикл», приобрела дом в лос-анджелесском районе Студио-Сити (Studio City). Покупка обошлась звезде в 7,5 миллиона долларов.